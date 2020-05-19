مجلس جامعة ديالى يرد على اتهامات رئيس كتلة سائرون بالمحافظة: لسنا خاضعين لأية تأثيرات خارجية

2020/05/19 | 18:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

رفض مجلس جامعة محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، الاتهامات التي وجهها اليه احد نواب المحافظة، مشيرا الى ان الجامعة غير خاضعة لاي تأثيرات خارجية.

وذكر بيان للمجلس عقب عقد اليوم ممثلا برئيسه الدكتور عبد المنعم عباس كريم، انه يرفض تصريحات رئيس كتلة سائرون في محافظة ديالى، النائب برهان المعموري وما تضمنتها من اتهامات عارية عن الصحة بحق رئاسة الجامعة .

وأكد المجلس خلال جلسته على ان "الجامعة وتشكيلاتها ليست خاضعة لأي تأثيرات خارجية مهما كانت وان القوانين والتشريعات النافذة المتضمنة الضوابط والتعليمات هي المعايير الأساسية للعمليتين العلمية والإدارية فيها ".

وأوضح المجلس ان "أبواب رئيس وأعضاء مجلس الجامعة وكافة تشكيلاتها الإدارية مفتوحة ومشرعة لكل الجهات الرقابية للاستبانة والاستيضاح عن اي فقرة تخص العمل ومفاصله ".

وبين المجلس ان "رئاسة الجامعة تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تجاه ما ورد من تصريحات من قبل النائب"، وفقا للبيان.

وفي وقت سابق من اليوم، طالب النائب عن محافظة ديالى برهان المعموري وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بابعاد جامعة ديالى عن سطوة الاحزاب، قائلاً انه لا يريد لهذه الجامعة ان تصبح اقطاعية حزبية لجهة معينة، الامر الذي اثار غضب رئاسة الجامعة.

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