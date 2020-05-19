قطع جثتها وأخفاها.. عراقي يقتل صديقته السويدية بعد أن أنهت علاقتها معه

2020/05/19 | 18:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

من قصص الحب الذي يقتل، واحدة بدأت فصولها باختفاء مراهقة سويدية، اسمها Wilma Andersson وعمرها 17 سن...





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