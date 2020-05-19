الكاظمي يوجه باطلاق رواتب الموظفين لشهر ايار بدون استقطاع

2020/05/19 | 18:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوجه رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، باطلاق رواتب الموظفين لشهر ايار بدون استقطاع.وذكر مكتب الكاظمي في بيان مقتضب، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان الاخير "وجه باطلاق رواتب الموظفين لشهر ايار بدون استقطاع".

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