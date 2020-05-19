رايولا يكشف سر عدم انضمام “الغول الصغير” للسيدة العجوز

2020/05/19 | 18:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة كشف وكيل أعمال المهاجم النرويجي، الصاعد بقوة بصفوف بوروسيا دورتموند الألماني، إرلينغ هالاند عن الأسباب التي دعت إلى عدم انضمام اللاعب لصفوف نادي يوفنتوس الإيطالي.وقال مينو رايولا، أحد أبرز وكلاء لاعبي كرة القدم في العالم، في تصريح لصحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية إن نادي يوفنتوس الإيطالي كان سيضع هالاند في فريق الشباب […]

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