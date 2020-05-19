2020/05/19 | 18:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أدّت إجراءات الإغلاق التي تفرضها العديد من الدول على جميع الأنشطة التجارية، إلى خسائر اقتصادية فادحة، رغم أهميتها في حماية الناس من فيروس كورونا الذي تحول إلى وباء عالمي.وأعلنت بعض الدول تخفيف إجراءات الحظر بصورة تدريجية والسماح لبعض المنشآت التجارية بممارسة أعمالها ومنها المطاعم.ونشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية مقطع فيديو، قالت إنه يرصد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطعم يبتكر طريقة غريبة لحماية الزبائن من كورونا (فيديو)) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطعم يبتكر طريقة غريبة لحماية الزبائن من كورونا (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).