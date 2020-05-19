أمر بالقبض على ميثم العكيلي وافراد “العصابة” التي يترأسها

2020/05/19 | 18:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أصدرت المحكمة المركزية امراً بالقبض على المتهم ميثم العكيلي وأفراد عصابته وفق أحاكم المادة 4 / 1/ بدلالة المادة الثانية /8 .كما أمر قاضي تحقيق المحكمة المركزية بتشكيل فريق عمل لغرض متابعة أوامر القبض الصادرة بحق المتهم ميثم العكيلي خلال فترة زمنية قصيرة للقضاء على العصابة التي يترأسها.وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى […]

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