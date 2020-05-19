2020/05/19 | 18:33 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيدة الأولى التي كانت تظهر على غلاف المجلات الفاتنة، تتصدر اليوم عناوين الصحف وهي تمسك الخيوط في بلادٍ مزقتها الحرب.فتراها تحلّ محل زوجها في العمل على منع #إيران من تعزيز موطئ قدمها، والتآمر ضد #روسيا،…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف تحوّلت “أسماء الأسَد” من «زهرة الصّحراء» إلى «سيّدة الحديد» في سوريا؟) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف تحوّلت “أسماء الأسَد” من «زهرة الصّحراء» إلى «سيّدة الحديد» في سوريا؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).