الموقف القانوني من الجرائم المضرة بالصحة العامة في القانون العراقي

2020/05/19 | 18:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاضي ناصر عمران الانسان كائن اجتماعي بطبعه وهو لبنة البناء المجتمعي والذي يتكوّن من مجموعة من النّظم والقوانين التي تُحدّد المعايير السلوكية للفرد داخل المجتمع ومنذ القدم وعندما ارتبط الانسان الفرد بالآخر برابطة العقد الاجتماعي وفقد جزءاً من حريته بمقابل التمتع بالكثير من الحقوق التي تضمنها القوانين والنظم الاجتماعية ومن ضمن الحقوق المهمة هو حق […]

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