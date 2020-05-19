لجنة نيابية: أربعة قوانين صحية تتصدر جلسات الفصل التشريعي المقبل

2020/05/19 | 18:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة الصحة النيابية عن أبرز القوانين التي تتصدر عملها في الفصل التشريعي المقبل.

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