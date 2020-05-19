ضمن اجراءات تخفيف الغلق.. اسبانيا ترفع حظر الطيران مع ايطاليا

2020/05/19 | 18:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة رفعت إسبانيا اليوم الثلاثاء الحظر المفروض على جميع الرحلات الجوية المباشرة من إيطاليا، لكنها أبقته على السفن السياحية مع استمرار وضع المسافرين الوافدين في الحجر الصحي.وشجع تراجع معدل الوفيات بسبب مرض “كوفيد-19” إسبانيا، التي تحتل المركز الرابع في العالم من حيث عدد الإصابات، على بدء تخفيف واحد من أشد إجراءات العزل […]

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