الكاظمي يوجه باطلاق رواتب آيار دون استقطاع

2020/05/19 | 18:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، باطلاق رواتب الموظفين لشهر ايار بدون استقطاع.وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء في بيان مقتضب تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه باطلاق رواتب الموظفين لشهر ايار بدون استقطاع”.وكانت وسائل اعلام ومواقع تواصل اجتماعي، قد تداولت انباء عن […]

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