2020/05/19 | 18:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..طلبت لجنة النزاهة النيابية من وزير الدفاع كافة الأوليات والمعلومات المتعلقة بإحالة قاعدة الحرية العسكرية في كركوك إلى الاستثمار كمطار مدني بناءً على موافقات أولية حصلت بين وزارتي الدفاع والنقل وسلطة الطيران المدني .من جهتها، كشفت النائبة عالية نصيف عن تفاصيل عقد استثمار مطار كركوك، مبينة أن الشركات المتورطة في القضية تابعة لشخصيات مهمة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة النيابية تطلب أوليات مشروع مطار كركوك) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة النيابية تطلب أوليات مشروع مطار كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).