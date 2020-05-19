الموقف الوبائي في العراق: الجائحة تحصد في بغداد وكربلاء

2020/05/19 | 18:40 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرسجل العراق، الثلاثاء، عشرات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، مع 4 حالات وفاة.

سجلت مختبرات وزارة الصحة 57 إصابة جديدة في عموم البلاد

وذكرت وزارة الصحة في بيان، 19 آيار/مايو، أن مختبراتها أجرت 4 آلاف و441 فحصًا على نماذج جديدة في عموم البلاد وسجلت 57 إصابة.

وتوزعت الإصابات كما يلي:

بغداد/ الرصافة: 26

بغداد/ الكرخ: 20

مدينة الطب: 5

البصرة: 4

النجف: 1

السليمانية: 1

وأعلنت الوزارة، تسجيل 4 حالات وفاة جديدة 3 منها في بغداد وواحدة في محافظة كربلاء، مقابل 56 حالة تماثلت للشفاء.

وارتفع مجموع الإصابات في العراق، إلى 3 و611 حالة مؤكدة، تماثل للشفاء منها 2366، وتوفي 131 مصابًا، فيما يخضع للعلاج والحجر 1114 شخصًا.

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