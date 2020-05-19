2020/05/19 | 18:40 - المصدر: بغداد اليوم
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وجاء في ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
كورونا.. صحة النجف تعلن الموقف الوبائي لهذا اليوم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- النجف
اعلنت دائرة صحة محافظة النجف، اليوم الثلاثاء، عن الموقف اليومي للاصابات بفيروس كورونا.
وجاء في ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
كورونا.. صحة النجف تعلن الموقف الوبائي لهذا اليوم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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