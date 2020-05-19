كورونا.. صحة النجف تعلن الموقف الوبائي لهذا اليوم

2020/05/19 | 18:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- النجف

اعلنت دائرة صحة محافظة النجف، اليوم الثلاثاء، عن الموقف اليومي للاصابات بفيروس كورونا.

وجاء في ...





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