الكاظمي يصدر توجيهاً بشأن رواتب الموظفين لشهر ايار

2020/05/19 | 18:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، الثلاثاء 19-5-2020، توجيهاً بشأن رواتب الموظفين لشهر ايار.

وقال مكتبه الاعلامي في بيان مقتضب ان " رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يوجه باطلاق رواتب الموظفين لشهر ايار بدون استقطاع".

وفي وقت سابق، أوضح مصدر حكومي، بشأن رواتب شهر آيار واحتمالية توزيعها قبل العيد.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن المصدر قوله: إن " الحكومة ستدفع رواتب الموظفين كاملة لشهر ايار"، مؤكداً ان "عطلة عيد الفطر المبارك قد تؤثر في موعد صرف الرواتب حتى نهاية الشهر او مطلع حزيران لكنها مؤمنة".

واضاف ان "هناك اجراءات في مجلس الوزراء لعدم تكرار ما حصل مع رواتب المتقاعدين".

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