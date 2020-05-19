صحة النجف تعلن الموقف الوبائي لإصابات كورونا

2020/05/19 | 18:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد اعلنت دائرة صحة محافظة النجف، اليوم الثلاثاء، عن الموقف اليومي للاصابات بفيروس كورونا.وجاء في بيان رسمي نشرته الدائرة، ان “نعلن للاخوة المواطنين عن قيام مختبر الصحة العامة في النجف الاشرف وقطاعات الرعاية الصحية الاولية باجراء 346 فحصا مختبريا لحالات مشتبه بها بطريقة PCR و Rapid test”.واضاف “وتبين من خلال الفحوصات […]

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