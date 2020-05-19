البصرة.. إضراب للمتعاقدين في كهرباء الزبير بسبب تأخر رواتبهم

2020/05/19 | 18:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلن عدد من العاملين بنظام العقود في قاطع كهرباء المربد ضمن قضاء الزبير غرب البصرة عن إضرابهم عن العمل بسبب تأخر دفع رواتبهم لأكثر من 4 أشهر.وقام العاملون بنصب سردق أمام دائرتهم فيما تلا احد العاملين بياناً لمطالبهم جاء فيه إعلانهم الإضراب والتوقف عن العمل بسبب عدم صرف رواتبهم المتراكمة منذ […]

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