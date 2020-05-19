تحديث: خلطة -الهوية المشوهة- للسلطة المصرية! عسكرية / دينية / مدنية - سعيد علام

2020/05/19 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_علام " ..



ليست فقط جماعات الاسلام السياسى، وفى مقدمتها الاخوان المسلمين، هى المسئولة فقط عن انتشار التطرف الاسلامى، انما فى المقدمة، تأتى الدول التى تسعى انظمتها الحاكمة لتوظيف الاسلام لتحقيق اهدافها السياسية، هى التى لها النصيب الاعظم، فى انتشار التطرف الاسلامى، ليس فقط نجد ذلك فى انظمة الحكم فى كلً من ايران والسعودية وتركيا وغيرهم، وانما ايضاً، نجده ايضاً فى نظام الحكم القائم فى مصر منذ 1952! .." ......





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