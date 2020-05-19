2020/05/19 | 18:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أظهرت دراسة أجراها الفرع الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا تشمل 45 بلدا، أن الصحة العقلية للمراهقين في القارة تتدهور منذ العام 2014.وقالت الدراسة “إن واحدا من كل أربعة مراهقين يبلغ عن شعوره بالقلق أو الانفعال أو صعوبة في النوم كل أسبوع”، مشيرة إلى وجود فروق بين الجنسين، وفقا للسن والظروف الاجتماعية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية: صحة المراهقين العقلية في أوروبا تتدهور) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية: صحة المراهقين العقلية في أوروبا تتدهور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).