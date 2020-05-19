احياء السود واللاتينيين تسجل اصابات بكورونا اعلى ب15 ضعف في امريكا

2020/05/19 | 18:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة… كشف تقرير لصحيفة الديلي ميل البريطانية انه وطبقا لبيانات جديدة فان معدلات الوفاة في احياء السود واللاتينيين اعلى بمعدل 15 ضعفا عن احياء البيض في نيويورك ممايشير الى الفوارق الاجتماعية في الحصول على الرعاية الصحية في الولايات المتحدة.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” البيانات التي جمع مؤخرا شملت 60 ضاحية […]

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