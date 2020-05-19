2020/05/19 | 18:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يوجه بإطلاق رواتب الموظفين لشهر ايار بدون استقطاع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/19 | 18:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يوجه بإطلاق رواتب الموظفين لشهر ايار بدون استقطاع) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يوجه بإطلاق رواتب الموظفين لشهر ايار بدون استقطاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).