فريقٌ أُمَمي يجمع أدلّة لملايين المكالمات تُوثّق عمليات “داعش” في العراق

2020/05/19 | 18:47 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات قال فريق تحقيق تابع لـ #الأمم_المتحدة إنه «حقّق تقدماً ملحوظاً في جمع مصادر جديدة لأدلة بـ #العراق ضد #داعش، تضمنت أكثر من مليوني سجل مكالمات».الفريق أفاد كذلك، «بإحراز تقدم في تحقيقاته في عمليات…

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