اثر أرسال 5 الاف انتحاري الى العراق.. نائب يعلن التحرك برلمانيا لـ “تجريم” النظام السعودي

2020/05/19 | 18:57 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلن النائب فالح الخزعلي، الثلاثاء، التحرك برلمانيا لـ “تجريم” النظام السعودي على جرائمه في العراق.

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