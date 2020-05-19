استئناف الرحلات الجوية بين اسبانيا وايطاليا

2020/05/19 | 18:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةرفعت إسبانيا ، اليوم الثلاثاء ، الحظر المفروض على جميع الرحلات الجوية المباشرة من إيطاليا، لكنها أبقته على السفن السياحية مع استمرار وضع المسافرين الوافدين في الحجر الصحي.وشجع تراجع معدل الوفيات بسبب "كورونا" إسبانيا، التي تحتل المركز الرابع في العالم من حيث عدد الإصابات، على بدء تخفيف واحد من أشد إجراءات العزل العام صرامة في أوروبا.وكانت السلطات الإسبانية منعت رحلات الطيران من إيطاليا منذ 11 أذار الماضي في إطار مساعي احتواء تفشي فيروس كورونا، فيما ساعدت حالة الطوارئ على الحد من العدوى لكنها فرضت قيودا غير مسبوقة على الحدود والحركة وسببت ضررا اقتصاديا هائلا.ويستعد رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث لأن يطلب من البرلمان تمديد حالة الطوارئ حتى أواخر حزيران المقبل.وخلال ذروة تفشي الوباء، كانت إسبانيا تفقد مئات المواطنين يوميا فيما استنزفت موارد المستشفيات ودور الرعاية.لكنها أبلغت أمس الاثنين عن أدنى معدل وفيات خلال شهرين بلغ 59 حالة.ووصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 27709 وعدد الإصابات إلى 250 ألفا.

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