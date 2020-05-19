الموسوي: 4 قوانين صحية تتصدر جلسات الفصل التشريعي المقبل

2020/05/19 | 18:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشفت عضو لجنة الصحة النيابية، جواد الموسوي، اليوم الثلاثاء، عن وجود أربعة قوانين صحية تتصدر جلسات الفصل التشريعي المقبل.وقال الموسوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع" إن "هناك الكثير من القوانين التي سيناقشها البرلمان، خلال الفصل التشريعي المقبل، من بينها إكمال التصويت على الفقرات التي لم تكتمل في قانون الضمان الصحي لما يمثله من أهمية كبيرة خصوصاً لوزارة الصحة".وأضاف أن "هناك قوانين أخرى تخص النقابات من بينها قانون نقابة التمريض، فضلاً عن القوانين التي تمت قراءتها قراءة أولى في الفصول الماضية ومنها قانون زراعة الأعضاء وقانون النقابات للمهن الصحية".وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، قد تسلم طلباً موقعاً من 145 نائباً لاستئناف عقد الجلسات واللجان النيابية.

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