شاهد بالصور: الامارات تستعد لإطلاق “مسبار الأمل” إلى المريخ

2020/05/19 | 18:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة بدأت الإمارات رسميا العد التنازلي لإطلاق “مسبار الأمل” في مهمته التاريخية من المحطة الفضائية بجزيرة تانيغاشيما في اليابان، ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، وذلك رغم التحديات الناجمة عن تفشي وباء “كوفيد 19”.وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم الثلاثاء، تم تحدد يوم 15 تموز/يوليو المقبل، موعدا لإطلاق المسبار، وهو اليوم الأول ضمن […]

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