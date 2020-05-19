قرار قد يحرم الفرق الإنجليزية من الاستمرار في بطولات أوروبا

2020/05/19 | 18:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة ذكرت صحيفة “صن” البريطانية أن منافسات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي تواجه أزمة جديدة بعد أن اعترض وزراء في الحكومة البريطانية على محاولة إعفاء نجوم الرياضة من الحجر الصحي.وأوضحت الصحيفة أنه بموجب القيود الصارمة الجديدة التي فرضها رئيس الوزراء بوريس جونسون، سيتعين على جميع القادمين الجدد إلى المملكة المتحدة عزلهم لمدة […]

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