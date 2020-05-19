2020/05/19 | 19:00 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فريق لاستقصاء عن طبيعة تشققات أرضية في كربلاء والنجف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/19 | 19:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فريق لاستقصاء عن طبيعة تشققات أرضية في كربلاء والنجف) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فريق لاستقصاء عن طبيعة تشققات أرضية في كربلاء والنجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).