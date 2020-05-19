اغلاق مركز دفاع مدني الصالحية بعد اصابة ضابط وثلاثة منتسبين بفيروس كورونا

2020/05/19 | 19:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..افاد مصدر في مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، بغلق مركز دفاع مدني الصالحية بعد اصابة ضابط وثلاث منتسبين بفيروس كورونا وايكال مهام اطفاء حرائق رقعته الجغرافية الى مركزي الشورجة والمنصور.وقال المصدر لـ/المعلومة/ ان “ضابطا وثلاث منتسبين بمركز دفاع مدني الصالحية اصيبوا بفيروس كورونا ونقلو على اثرها الى مستشفى الفرات لتلقي العلاج”.واضاف ان “مديرية […]

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