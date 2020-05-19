الصحة العالمية توافق على إجراء تحقيق دولي حول كورونا

2020/05/19 | 19:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة.أفادت وسائل اعلام، الثلاثاء، بموافقة الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر عقد الثلاثاء بالإجماع على قرار يقضي بإجراء تحقيق دولي حول تفشي جائحة كورونا.كما صادقت الدول الأعضاء بالتوافق على فتح تحقيق بشأن استجابة الوكالة الأممية لتفشي الفيروس المستجد في ظل تفاقم الانتقادات الأميركية لطريقة تعاطيها مع الوباء.وتبنّت الدول التي […]

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