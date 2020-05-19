2020/05/19 | 19:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد اعلنت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، عن مقتل اربعة “ارهابيين” وتدمير مضافات في محافظة ديالى.وقالت الوزارة في بيان تلقته العهد نيوز، إن “تشكيلات أمنية مشتركة من قيادة عمليات ديالى ضمت قطعات من فرقة المشاة الخامسة ومديرية شرطة ديالى والحشد الشعبي وبإسناد من قيادة طيران الجيش وباشراف مباشر من قبل قائد العمليات ومدير […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع: مقتل أربعة “ارهابيين” وتدمير مضافات في ديالى) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع: مقتل أربعة “ارهابيين” وتدمير مضافات في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).