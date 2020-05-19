نائب: استبعاد جميع المرشحين الكفؤين لحقيبة النفط واختيار 5 شخصيات غير معروفة

2020/05/19 | 19:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..اعلن النائب عن محافظة البصرة عامر الفايز، الثلاثاء، عن استبعاد جميع الشخصيات الكفؤة المرشحة لحقيبة النفط فيما تم ترشيح 5 شخصيات جميعها لم تتسنم مناصب وزارية سابقا.وقال الفايز لـ/المعلومة/ ان “هناك خمسة شخصيات قدمت الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مرشحين لوزارة النفط ليختار احدها للمنصب”.واضاف ان “الشخصيات الخمس جميعها لم تتسنم اي […]

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