2020/05/19 | 19:04 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/خاص..
اعلن النائب عن محافظة البصرة عامر الفايز، الثلاثاء، عن استبعاد جميع الشخصيات الكفؤة المرشحة لحقيبة النفط فيما تم ترشيح 5 شخصيات جميعها لم تتسنم مناصب وزارية سابقا.
وقال الفايز لـ/المعلومة/ ان “هناك خمسة شخصيات قدمت الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مرشحين لوزارة النفط ليختار احدها للمنصب”.
واضاف ان “الشخصيات الخمس جميعها لم تتسنم اي […]
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اعلن النائب عن محافظة البصرة عامر الفايز، الثلاثاء، عن استبعاد جميع الشخصيات الكفؤة المرشحة لحقيبة النفط فيما تم ترشيح 5 شخصيات جميعها لم تتسنم مناصب وزارية سابقا.
وقال الفايز لـ/المعلومة/ ان “هناك خمسة شخصيات قدمت الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مرشحين لوزارة النفط ليختار احدها للمنصب”.
واضاف ان “الشخصيات الخمس جميعها لم تتسنم اي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: استبعاد جميع المرشحين الكفؤين لحقيبة النفط واختيار 5 شخصيات غير معروفة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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