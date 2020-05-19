الامم المتحدة : احراز تقدم كبير في جهود محاكمة ارهابيي داعش

2020/05/19 | 19:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد تحقيق للامم المتحدة إن الجهود المبذولة لجمع الأدلة لمحاكمة ارهابيي داعش اثبتت أنها مثمرة، حيث تم احراز تقدم كبير في بناء قضية قانونية ضد الجماعة الإرهابية التي سيطرت على مساحات واسعة من الأراضي في العراق وسوريا ابتداءً من عام 2014.ونقلت صحيفة ميدل ايست مونيتر البريطانية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ […]

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