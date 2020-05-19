الكاظمي يصدر توجيهًا بشأن رواتب الموظفين

2020/05/19 | 19:11 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأصدر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، توجيهًا حول رواتب الموظفين لشهر آيار/مايو.

وجه الكاظمي بإطلاق رواتب الموظفين لشهر آيار دون استقطاع

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، 19 آيار/مايو، أن "مصطفى الكاظمي وجه بإطلاق رواتب الموظفين لشهر آيار بدون استقطاع".

نفى مصرف الرافدين، في وقت سابق، الأنباء التي تحدثت عن توجيه وزارة المالية للمصرف بإيقاف دفع مستحقات الموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، إن "مانشرته بعض وسائل الإعلام عن صدور توجيهات من وكيل وزارة المالية طيف سامي، عارية عن الصحة تمامًا ولا أساس لها إطلاقًا ولا يوجد مثل هكذا موضوع".

وأضاف البيان، أن "توجيه وزارة المالية فيما يتعلق بصرف الرواتب تم تعميمه على كل المصارف التي تنتظر التوجيهات من الجهات المعنية لغرض الصرف".

ودعا البيان، إلى "عدم تصديق الشائعات والأبواق التي تعمد إلى التصيد في الماء العكر وفي هذا التوقيت تحديدًا"، مشددًا أن "البعض يسعى للنيل والإساءة من سمعة المصرف الذي حقق طفرة نوعية وإنجازات في تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين".

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مصيرها بيد الكاظمي وعبر البرلمان

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