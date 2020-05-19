صحة الرصافة توضح تفاصيل الحالات الـ 26 المؤكد اصابتها اليوم بفيروس كورونا

2020/05/19 | 19:11 - المصدر: بغداد اليوم

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صحة الرصافة: تسجيل 26 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 19 حالة خلال حملات الرصد الوبائي

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