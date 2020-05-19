مفهوم الشّعر ما بين الخَدَر الدينيّ والخَدَر العاطفيّ - فرات إسبر

2020/05/19 | 19:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فرات_إسبر من المفارقات ِالغريبة في هذا العالم الذي نعيشه اليوم ، إّن هناك ما يؤكد رأياً مهما ًللجاحظ في زمنه إذ قال :" هناك من يقرأ ، كتب أبي حنيفة ،فيصبح حنيفيا ،ًوهو لم يؤلف كتاباً،ولم يعمل بالقضاء وليس قاضيا ً ".



وما حدث للمفكر المصري نصر حامد أبو زيد دليلٌ حقيقي على قول الجاحظ إذ نالتْ من نصر حامد أبو زيد فئة ضالة،فرقته عن زوجته بتهمة الإلحاد بسبب بحوثه العلمية في مناقشة النصوص الدينية واستندو ا على مب ......





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