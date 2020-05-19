روايتي الجديدة ( عرف الديك) ح1 - عباس علي العلي

2020/05/19 | 19:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي البدءقبل أكثر من ثلاثمائة عام ولد الشيخ عواد وحيدا لأبويه كما ولد إسماعيل لإبراهيم، والد الشيخ شيخ متسلسل الحسب والنسب وأمه شيخه وكل ما في القبيلة أتباع لآل الشيخ، منذ ولادته كان محط العناية الإلهية فقد ولد وكل أسباب العز معه، لا شريك له في إرث المشيخة ولا منافس يدنو من ملعبه أو يعكر صفو أيامه، تتلقفه أيدي الوصيفات وترضعه كل المرضعات وأمه الشابة الطافحة بالأنوثة قرت عينها به، لا أحد في الق ......





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