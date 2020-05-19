الله يزور نيوتن - سعود سالم

2020/05/19 | 19:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم ٣ - الله يزور نيوتن‏Stig Dagerman النقابي والناشط الأناركي الذي عذبه الخوف من الفشل واليأس من وجود العدالة في هذا العالم العدائي، مؤلف عمل غني ومبهر شيده في سنوات قليلة، بين المجد المبكر الذي عرفه قبل الحرب وانتحاره عام 1954 وهو لم يتجاوز الـ 31 سنة.



ومن أعماله التي ذكرناها في المقال السابق، عمل كان السبب المباشر في إهتمامنا بهذا الكاتب، وهو قصة قصيرة بعنوان "الله يزور نيوتن".



ذلك أن داغر ......





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