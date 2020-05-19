صلاح الدين تصادر الدراجات وتعتقل 21 مطلوباً ومشتبهاً به

2020/05/19 | 19:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت قيادة عمليات سامراء يوم الثلاثاء اعتقال 21 مطلوباً ومشتبهاً به ومصادرة دراجات نارية والكهربائية لمنع استخدامها من قبل عناصر داعش في المناطق الوعرة جنوبي صلاح الدين.

وقال قائد عمليات سامراء اللواء الركن عماد ياسين الزهيري في حديثه لوكالة شفق نيوز إن "قوات ومفارز مختصة شنت حملة واسعة لمصادرة الدراجات النارية والكهربائية بعد ورود معلومات باستخدامها لتقديم الدعم اللوجستي للخلايا النائمة لتنظيم داعش الارهابية".

وأضاف أن "الحملة شملت قواطع اللوائين 15 و17 للشرطة الاتحادية في مناطق الحردانية والمعتصم وجلام سامراء والرفيعية وبالتنسيق مع عمليات صلاح الدين جنوبي المحافظة".

وبين الزهيري ان "الهدف من العملية منع داعش من الحصول على دراجات كهربائية ونارية يتنقل فيها في المناطق الوعرة والقرى المتناثرة"، مشيرا الى ان "عملية مصادرة الدراجات تمهيد لعمليات استباقية كبيرة في عدة قواطع جنوبي المحافظة".

وأشار إلى "نصب نقاط تفتيش مفاجئة على شكل كمائن أفضت إلى اعتقال 6 مطلوبين بتهم ارهابية وجنائية، و15 مشتبها به لغرض التدقيق والتحقيق واطلاق سراح ممن تثبت براءتهم".

وأردف الزهيري، "قواطعنا الامنية تحت السيطرة ونواصل ابحث والتحري للوصول الى اوكار جيوب داعش المتخفية اينما كانت".

وتشهد محافظة صلاح الدين منذ نيسان الماضي تصاعدا ملحوظا بالهجمات والتعرضات التي استهدفت قطعات القوات الامنية والحشد الشعبي وعدة مناطق وقصبات، اوقعت عشرات القتلى والجرحى.

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