تونس تسجل 6 اصابات ووفاة جديدة بكورونا

2020/05/19 | 19:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة في البلاد.وقالت الوزارة في بيان لها، إنها "سجلت اليوم ست اصابات جديدة بفيروس كورونا، بالاضافة الى حالة وفاة"، مبينة انه "من بين الإصابات الجديدة هناك خمس حالات وافدة، من ضمن الذين تم إجلاؤهم ووضعهم في مراكز الحجر الصحي الإجباري".وأضاف البيان أن "العدد الكلي للمصابين بالوباء 1043 شخصا، فيما بلغت الوفيات سقف الـ46، وشفي 819 شخصا".وأشار البيان إلى أن " 178 حالة إصابة ما زالت حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة، من بينها 3 مقيمين حاليا في المستشفيات".

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