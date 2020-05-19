2020/05/19 | 19:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن مدير عام صحة الرصافة، عبد الغني الساعدي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل اكثر من 850 اصابة بفيروس كورونا منذ اول اصابة لغاية الان.وقال الساعدي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "صحة الرصافة سجلت اليوم 26 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينهم 19 حالة خلال حملات الرصد الوبائي الفعال".وأضاف ان "الحالات موزعة بواقع 10حالات شخصت خلال حملات قطاع البلديات الاول في مناطق حي الرئاسة والعبيدي والكمالية محلة 757 و اربع حالات شخصت خلال حملات قطاع الصدر في مناطق حي المهدي ومحلة 538 وقطاع 59، وحالتان شخصت خلال حملات قطاع النهروان في منطقة النهروان ومجمع بسماية".وبين ان "هناك حالتان شخصت خلال حملات قطاع المدائن في منطقة سايلو المدائن والحرية، وحالة واحدة شخصت خلال حملات المسح الميداني لقطاع الشعب في منطقة الشعب محلة 345".واوضح ان "الحالات السبعة الباقية توزعت بواقع حالة في جميلة محلة 552 وحالة في البلديات محلة 728 وحالتان في مدينة الصدر محلة 567 ومحلة 516 وحالة في باب الشرقي محلة 133 وحالة في الشعب البنوك محلة 319 وحالة في قضاء الحسينية بوب الشام".وأكد الساعدي ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 854 توفي منهم 34حالة فيما اكتسب الشفاء 401 ومتبقي قيد العلاج 419 يتلقون العلاج ضمن البروتوكولات العلاجية في مستشفيات الحجر الصحي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الرصافة: سجلنا اكثر من 850 اصابة بكورونا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الرصافة: سجلنا اكثر من 850 اصابة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).