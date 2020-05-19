رغم المحاضرات “الاخلاقية” للغانمي: أول انتهاك لضابط بالداخلية في عصر الوزير الجديد.. إهانة وحلق حاجب مواطن بعد بث مباشر على فيسبوك!

2020/05/19 | 19:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد سجل العراق أول “انتهاك” من مسلسل الانتهاكات واهانة المواطنين أو المدانين في زمن وزير الداخلية الجديد عثمان الغانمي، المسلسل الذي يحرص ضباط ومنتسبون من وزارة الداخلية على الاستمرار به تجاه المواطنين سواء كانوا أبرياء او مدانين او مخطئين.ومؤخرًا، قام ضباط من الداخلية باعتقال صاحب محل حلاقة ارتكب خطأ بحق منتسبي الداخلية […]

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