مقررة البرلمان تؤكد تقديم طلب موقع بـ 145 نائبا قدم للرئاسة لاستئناف الجلسات

2020/05/19 | 19:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..اعلنت مقررة البرلمان خديجة علي، الثلاثاء، عن تقديم طلب موقع من 145 نائبا الى رئاسة البرلمان لاستئناف عمل المجلس ومواصلة عمله.وقالت علي لـ/المعلومة/ ان “اكثر من 145 نائب من مختلف الكتل قدمة طلبا مصحوب بتواقيعهم الى النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي لاستئناف عمل البرلمان ومواصلة عمله التشريعي”.واضافت ان “عقد الجلسة […]

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