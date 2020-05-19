الولايات المتحدة تفرض عقوبات اقتصادية على شركة صينية بزعم ارتباطها بالخطوط الجوية الايرانية

2020/05/19 | 19:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة صينية زعمت أنها عملت كوكيل لشركة طيران إيرانية.وذكرت وكالة بلومبيرغ في خبر ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” وزارة الخزانة وضعت شركة شنغهاي سانت لوجستك المحدودة ضمن قائمة العقوبات ، زاعمة ان الشركة الصينية عملت كوكيل لشركة (ماهان اير) الايرانية في الصين حيث تقدم خدمات […]

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