مستشار رئيس الوزراء: رواتب الموظفين أطلقت بعد جهود الكاظمي ودعم البرلمان

2020/05/19 | 19:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن رواتب الموظفين لشهر آيار تم إطلاقها بعد جهود رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والفريق المكلف بتدبير التمويل لهذا الشهر.

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