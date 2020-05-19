ايطاليا تسجل اكثر من 800 اصابة و162 وفاة بكورونا

2020/05/19 | 19:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةاعلنت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، اليوم الثلاثاء، عن قفزة حادة للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، حيث تم رصد 162 وفاة جديدة مقابل 99 حالة في إحصائية أمس الاثنين.وقالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، في إحصائية جديدة نشرتها الثلاثاء، إن "العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 162 حالة جديدة، وبلغ 32169".ويشير هذا الرقم إلى ارتفاع ملموس لحصيلة الوفيات اليومية بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد مقارنة مع الإحصائية السابقة، حيث بلغ المعدل في 16 ايار 153 حالة، وفي 17 ايار 145، وفي 18 ايار 99.وذكرت هيئة الدفاع المدني أن حصيلة الإصابات الجديدة بلغت 813 حالة، مقارنة مع 675 يوم 17 ايار، و451 يوم 18 ايار، ليصل العدد الإجمالي إلى 226699.واضافت هيئة الدفاع المدني إلى "تراجع عدد الحالات النشطة خلال الساعات الـ24 الماضية من 66553 إلى 65129"، مشددة على "استمرار انخفاض حصيلة المرضى في غرف العناية المركزة، حيث تراجع هذا المؤشر من 749 إلى 716 حالة".وأكدت "زيادة عدد المتعافين بواقع 2075 حالة، حيث ارتفع المؤشر من 127326 إلى 129401 شخص، بينما تجاوزت حصيلة الفحوص التي تم إجراؤها 2 مليونين".

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