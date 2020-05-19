تسجل 83 وفاة جديدة بفيروس كورونا في اسبانيا

2020/05/19 | 19:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة سجلت إسبانيا، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا ملموسا للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا على أساس يومي، حيث تم رصد 83 حالة جديدة مقابل 59 أمس الاثنين.وأفادت وزارة الصحة الإسبانية، في إحصائية جديدة نشرتها الثلاثاء، بارتفاع حصيلة المتوفين جراء الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 83 شخصا لتصل إلى مستوى 27778 حالة.وتشهد إسبانيا […]

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