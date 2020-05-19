2020/05/19 | 19:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الثلاثاء (19 آيار 2020)، أن رواتب الموظفين لش...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مستشار رئيس الوزراء يكشف عن جهود للكاظمي والبرلمان بشأن إطلاق رواتب آيار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مستشار رئيس الوزراء يكشف عن جهود للكاظمي والبرلمان بشأن إطلاق رواتب آيار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).