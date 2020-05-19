جريمة تهز بريطانيا.. مقتل الطالبة ’’آية هاشم’’ في وضح النهار

2020/05/19 | 19:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعةضجت وسائل الإعلام البريطانية بحادثة مقتل الطالبة اللبنانية اللاجئة آية هاشم (19 عاما) وذلك بعدما أطلق عليها النار أثناء ذهابها للتسوق.الفتاة كانت قد لجأت مع عائلتها إلى بريطانيا بعدما تدهورت الأوضاع في لبنان ليطلق عليها مجهول النار، فيما اعتقلت السلطات 3 أشخاص مشتبه بهم وفق تقرير نشرته صحيفة الغارديان.الجريمة وقعت عصر الأحد حيث ذهبت آيه لأحد المحلات التجارية على بعد 100 متر من منزلها في بلاكبيرن بمقاطعة لانكشاير الشرطة أوضحت أنها لم تصل إلى دليل يكشف الدافع من وراء هذه الجريمة، لكنها تضع فرضيتي العنصرية أو الإرهاب.الشابة آية طالبة في السنة الثانية بكلية القانون في جامعة سالفورد، وكانت ناشطة في العمل التطوعي ضمن مجتمع اللجوء واللاجئين في بلاكبيرن، كما أنها متطوعة في جمعيات الأطفال بالمنطقة.وهي الأبنة الكبرى بين عائلتها التي تضم أربعة أشقاء، ونعاها والدها إسماعيل وقال إنها كانت قد اجتازت مؤخرا امتحان القانون في السنة الثانية بالجامعة، وكانت نائب رئيسة جمعية القانون في كليتيها.جمعية الأطفال في بلاكبيرن قالت كانت آية شابة رائعة حقا، وصوت ملهم للأطفال والشباب، وقلوبنا مع عائلتها في هذا الوقت المروع.مشروع مجتمع اللاجئين في بلاكبيرن نعى أيضا آية: "بحزن شديد وألم يمدي القلب علينا أن نشارككم أننا فقداننا آية الابنة الكبرى الحبيبة لسمر وإسماعيل هاشم من لبنان".وأشار كثيرون ممن يعرفون آيه إلى أنها كانت تحلم وتطمح بدراسة القانون الدولي، ولكن هجوما بلا معنى أودى بحياتها.

بغداد اليوم-متابعة

أعطى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء (19 أيار 2020)، منظمة الصحة العالمية مهلة 30 يوما لإجراء إصلاحات جوهرية وإلا سيجمد التمويل لها وينظر في تعليق عضوية الولايات المتحدة.

وأوضح ترامب، في رسالة وجهها إلى منظمة الصحة ال

بغداد اليوم - متابعة

شهد سجن الهول بزيف الحسكة في سوريا، اليوم الاحد، هروب عدد من عناصر تنظيم داعش كانوا محتجزين في المخيم.





وذكرت وكالة الانباء السورية، أن "عددا من عناصر تنظيم داعش الإرهابي المحتجزين في سجن الهول بريف الحسكة الشرقي الذي

بغداد اليوم- متابعة

سجلت تركيا، اليوم السبت، تراجعا لافتا جديدا للوفيات جراء فيروس كورونا المستجد على أساس يومي، حيث انخفض هذا المعدل إلى 41 حالة.

وأفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة نشرها السبت، بارتفاع العدد العام للمصاب

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