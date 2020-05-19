مع صراع العائلة الحاكمة “الحمرا الطويلة” بـ 500 ليرة في دمشق 

2020/05/19 | 19:44 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت الأسواق السورية ارتفاعاً جنونياً خلال الأيام الماضي أرجع معظم المراقبين أسبابها إلى تزايد الصراع ضمن العائلة الحاكمة مع ظهور ابن خال الرئيس بشار الأسد (رامي مخلوف) في عدة تسجيلات مصورة يهاجم الأجهزة الأمنية.وأفاد…

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